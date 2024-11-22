В кино покажут новые похождения «Квартета И», на этот раз в Стамбуле

28 ноября в прокат выходит фильм «Квартета И» «Один день в Стамбуле». По сюжету, четверо друзей: Писатель, Врач, Чиновник и Продюсер (все те же Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов) — прилетают в турецкую столицу, чтобы отдохнуть на яхте с их приятелем, бизнесменом Вадимом. Однако по прилете оказывается, что их друг умер. Вместо прогулки на яхте устраиваются экспресс-поминки: не отменять же оплаченный круиз. Герои выпивают, вспоминают усопшего, и выясняется, что человеком он был крайне специфическим.