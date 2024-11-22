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Афиша Plus В кино покажут новые похождения «Квартета И», на этот раз в Стамбуле

В кино покажут новые похождения «Квартета И», на этот раз в Стамбуле

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28 ноября в прокат выходит фильм «Квартета И» «Один день в Стамбуле». По сюжету, четверо друзей: Писатель, Врач, Чиновник и Продюсер (все те же Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов) — прилетают в турецкую столицу, чтобы отдохнуть на яхте с их приятелем, бизнесменом Вадимом. Однако по прилете оказывается, что их друг умер. Вместо прогулки на яхте устраиваются экспресс-поминки: не отменять же оплаченный круиз. Герои выпивают, вспоминают усопшего, и выясняется, что человеком он был крайне специфическим.

кадр из фильма

Фильм экранизирует спектакль «Квартета И» «Один день из смерти Вадика Беляева». По сообщению создателей, основан сюжет его на реальных событиях. Формально кино не имеет отношения к серии «О чем говорят мужчины», но по сути это — примерно то же самое: смесь шуток, меланхолии, красивых видов и глубокомысленных разговоров о женщинах, семье и дружбе.

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