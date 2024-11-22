На Васильевском острове открыли памятник юристу Владимиру Спасовичу

На 22-й линии Васильевского острова, рядом с юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, установили памятник правоведу и юристу Владимиру Спасовичу, сообщает 22 ноября пресс-служба СПбГУ.

На открытии присутствовал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который высказал надежду, что «студенты СПбГУ, проходя мимо этого памятника, будут подвергать критическому осмыслению свою личность, сверять с масштабом личности этого выдающегося ученого».

Владимир Спасович — известный русский юрист, правовед, адвокат и общественный деятель.

Спасович родился в 1829 году в Минской губернии, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой юрист начал свою карьеру в Палате уголовного суда в Санкт-Петербурге в качестве секретаря суда.

В 22 года Спасович защитил магистерскую диссертацию в качестве аспиранта кафедры международного права. В 1857 году он ушел на должность адъюнкта криминального права в СПбГУ. Именно там он начал раскрываться как юрист, приносящий инновации в юридическую образовательную практику, где организовал открытые чтения, на которых каждый его студент мог участвовать в дискуссии на предмет действующего на тот момент законодательства, а также правоприменительной практики. В 1860 году получил должность экстраординарного профессора криминального права.

В 1861 году стал профессором Императорского училища правоведения, издал «Учебник криминального права» — один из первых учебников уголовного права в России. Спасович был в ряду первых присяжных поверенных в России после проведения судебной реформы, участвовал в громких делах.

Адвокатская деятельность В. Д. Спасовича длилась 40 лет. Известный юрист скончался в 1906 году от гриппа в Варшаве.

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