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Город Общество На Васильевском острове открыли памятник юристу Владимиру Спасовичу

На Васильевском острове открыли памятник юристу Владимиру Спасовичу

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4 комментария

На 22-й линии Васильевского острова, рядом с юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, установили памятник правоведу и юристу Владимиру Спасовичу, сообщает 22 ноября пресс-служба СПбГУ.

На открытии присутствовал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который высказал надежду, что «студенты СПбГУ, проходя мимо этого памятника, будут подвергать критическому осмыслению свою личность, сверять с масштабом личности этого выдающегося ученого».

Ранее эскиз памятника, авторами которого являются архитекторы Сергей Букин, Евгений Кокорин, Мария Аверина и скульптор Алексей Степаненко, рассмотрел Градостроительный совет Петербурга.

С постаментом высота памятника составляет 2,55 метра.

Владимир Спасович — известный русский юрист, правовед, адвокат и общественный деятель.

Спасович родился в 1829 году в Минской губернии, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой юрист начал свою карьеру в Палате уголовного суда в Санкт-Петербурге в качестве секретаря суда.

В 22 года Спасович защитил магистерскую диссертацию в качестве аспиранта кафедры международного права. В 1857 году он ушел на должность адъюнкта криминального права в СПбГУ. Именно там он начал раскрываться как юрист, приносящий инновации в юридическую образовательную практику, где организовал открытые чтения, на которых каждый его студент мог участвовать в дискуссии на предмет действующего на тот момент законодательства, а также правоприменительной практики. В 1860 году получил должность экстраординарного профессора криминального права.

В 1861 году стал профессором Императорского училища правоведения, издал «Учебник криминального права» — один из первых учебников уголовного права в России. Спасович был в ряду первых присяжных поверенных в России после проведения судебной реформы, участвовал в громких делах.

Адвокатская деятельность В. Д. Спасовича длилась 40 лет. Известный юрист скончался в 1906 году от гриппа в Варшаве.

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Комментарии
4
AndrewBarsik
45 минут
Не удивлён. Для увековечивания выбрали адвоката, который запомнился тем, что как лев бился за оправдание банкира Кроненберга, подвергшего истязанию (бил розгами до крови) семилетнюю дочь. Именно такие "адвокаты" сейчас крайне необходимы тем, кто собирается мучать и истязать детей.
Wiring
34 минуты
На памятники нынешним "юристам" поболее металла потребуется, значительно более мордастые они..
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