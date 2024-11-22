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Финансы Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев составила 37,6 млрд рублей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев составила 37,6 млрд рублей

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Банк «Санкт-Петербург» за девять месяцев этого года заработал 37,6 млрд рублей, что на 1,9% выше результатов того же периода прошлого года. При этом результат третьего квартала составил 13,3 млрд рублей, что на 55% выше, чем в третьем квартале 2023 года.

Выручка за период увеличилась на 26,2% и составила 68,3 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 51,2 млрд рублей, увеличившись на 47,3% по сравнению с результатом того же прошлогоднего периода.

На 1 октября 2024 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 739,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,8%. Корпоративный кредитный портфель достиг 580 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%, а розничный вырос на 1,7 % и составил 158,7 млрд рублей.

Что касается средств клиентов, то общая их сумма в банке составила 619,4 млрд рублей, снизившись с 1 января на 4,9%. В этой сумме 244,6 млрд рублей составили средства корпоративных клиентов, снизившись на 4,3%, и 374,8 млрд — средства розничных клиентов (эта сумма сократилась на 5,2%). При этом средства розничных клиентов на текущих и срочных счетах выросли с начала года на 2,6%, а общее снижение их суммы на 5,2% связано с завершением ряда проектов, финансируемых за счет эскроу-счетов.

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