Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев составила 37,6 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» за девять месяцев этого года заработал 37,6 млрд рублей, что на 1,9% выше результатов того же периода прошлого года. При этом результат третьего квартала составил 13,3 млрд рублей, что на 55% выше, чем в третьем квартале 2023 года.

Выручка за период увеличилась на 26,2% и составила 68,3 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 51,2 млрд рублей, увеличившись на 47,3% по сравнению с результатом того же прошлогоднего периода.

На 1 октября 2024 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 739,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,8%. Корпоративный кредитный портфель достиг 580 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%, а розничный вырос на 1,7 % и составил 158,7 млрд рублей.