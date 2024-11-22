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Авто Просто чукотский дрифт. Бульдозер крутил «бублики» на льду водоёма

Просто чукотский дрифт. Бульдозер крутил «бублики» на льду водоёма

1 508
4 комментария

Машинист бульдозера Б10М показал дрифт на двадцатитонной технике производства Челябинского тракторного завода. Видео, которое как утверждается, было снято на Чукотке, 22 ноября опубликовал телеграм-канал RU_CHP.

На кадрах тяжелая техника играючи крутит «бублики» на льду водоема. Машинист пожелал остаться анонимным. Зрителей успокаивают, что в итоге все остались живы и никто не утонул.

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Комментарии
4
111111111111118
1 час
Умеет, могёт... противник раззявит варежку, тут-то ему и хана!
Гость
1 час
Отличный механик-водитель танка. Ни один БПЛА или снаряд из пушки не сможет попасть.
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