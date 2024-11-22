Просто чукотский дрифт. Бульдозер крутил «бублики» на льду водоёма

Машинист бульдозера Б10М показал дрифт на двадцатитонной технике производства Челябинского тракторного завода. Видео, которое как утверждается, было снято на Чукотке, 22 ноября опубликовал телеграм-канал RU_CHP.

На кадрах тяжелая техника играючи крутит «бублики» на льду водоема. Машинист пожелал остаться анонимным. Зрителей успокаивают, что в итоге все остались живы и никто не утонул.