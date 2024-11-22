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Происшествия Нечто взрывоопасное в багаже: эвакуация объявлена в одном из крупнейших аэропортов Великобритании

Нечто взрывоопасное в багаже: эвакуация объявлена в одном из крупнейших аэропортов Великобритании

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4 комментария

Лондонский аэропорт Гатвик — второй по загруженности в стране — эвакуирован. Официально объявлено об угрозе безопасности, сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсетях.

«Большая часть южного терминала аэропорта была эвакуирована в качестве меры предосторожности, пока мы продолжаем расследование инцидента, связанного с безопасностью. Пассажиры не смогут попасть в южный терминал до завершения расследования», — говорится в заявлении от 22 ноября в соцсетях.

Как говорится в заявлении лондонской полиции, правоохранители направили в аэропорт группу по обезвреживанию взрывных устройств после обнаружения в багаже подозрительного запрещенного предмета.

Аэропорт Гатвик (Gatwick Airport) находится примерно в 50 километрах к югу от Лондона. Это второй по величине и загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу. Его ежегодный пассажиропоток составляет около 46 миллионов человек, что делает его одним из самых оживленных аэропортов Европы. Аэропорт имеет два терминала — Северный и Южный и предлагает рейсы как крупных международных авиакомпаний, так и бюджетных перевозчиков по более чем 200 направлениям по всему миру.

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Комментарии
4
280274738
1 час
кто-то передал привет ...)
Гость
47 минут
Посадил дед репку... ой, не что-то другое посадил, а что-не помню
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