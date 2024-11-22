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Происшествия «Хочу устроиться понятой». Пойманная под наркотиками в Приморском районе была готова на все, лишь бы не ехать в отдел

«Хочу устроиться понятой». Пойманная под наркотиками в Приморском районе была готова на все, лишь бы не ехать в отдел

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5 комментариев

Сотрудники полиции в Приморском районе Петербурга остановили серебристый Infiniti, за рулем которого находилась девушка. Как выяснилось, автомобилем она управляла, употребив неизвестное вещество, а при задержании умоляла не везти ее в отдел и была готова «устроиться понятой».

Выдало девушку отсутствие документов: ни удостоверения, ни СТС, ни страхового полиса при себе у нее нашлось. Когда девушка поняла, что ее в любом случае начнут оформлять, начался спектакль. Принять участие в нем приехала и подруга задерживаемой, но ничем помочь не смогла, кроме того, что тянула время.

В бой пошел мат. Девушку доставили в отдел, откуда она вызвала себе скорую, сославшись на плохое самочувствие. Приехавшие врачи поняли сразу, что перед ними классический случай симуляции, но употребившую пришлось везти в больницу. Отклонений в здоровье у задержанной не нашли.

Уже перед медиками в присутствии полиции начались мольбы о прощении, предложения почистить ботинки, помыть полы в больнице, все, что угодно, лишь бы не возвращаться в отдел. Лучшим вариантом было «устроиться в полицию понятой и помогать», рассказал «Дорожный инспектор».

На девушку составили сразу несколько протоколов: отказ от освидетельствования, отсутствие страховки, мелкое хулиганство, употребление наркотиков и управление автомобилем без документов. Девушку остановили около полуночи 22 ноября по дороге в Каменку. В соцсетях она называет себя мастером по ресницам.

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Комментарии
5
михаил.ру
1 час
слезоточивая история!
Zet
1 час
а машина-то её? или кто порулить дал?
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