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Общество Весила втрое больше самого сердца. Гигантскую опухоль у младенца удалили врачи Педиатрического университета

Весила втрое больше самого сердца. Гигантскую опухоль у младенца удалили врачи Педиатрического университета

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В Педиатрическом университете выполнили уникальную операцию на сердце пятимесячной малышки: 20 ноября удалили гигантскую опухоль, весившую втрое больше органа, в котором она развилась. Операция на открытом сердце длилась 10 часов, 6,5 из них — на искусственном кровообращении. Об этом рассказали в СПбГПМУ.

Девочка с редкой и опасной патологией — опухолью сердца — была доставлена в клинику СПбГПМУ из Москвы. Как рассказали врачи, объемное неоднородное образование было обнаружено на УЗИ на 36-й неделе беременности матери. Тем не менее девочка родилась доношенной, с весом 3216 граммов и ростом 50 сантиметров, с высокой оценкой по шкале Апгар.

С одной стороны, новорожденная хорошо развивалась. Но опухоль прогрессировала, к ноябрю образование увеличилось почти в три раза. Она не только нарушала работу сердца, но и не позволяла легкому участвовать в дыхании. Состояние девочки стало тяжелым: недостаточность кровообращения, дисбаланс легочного кровотока, отек легких. Никто не брался за ее лечение. Из Москвы, по решению ректора вуза Дмитрия Иванова, ребенка доставили в клинику СПбГПМУ.

— Новообразование было больших размеров и располагалось, расслаивая в процессе роста эндокард и миокард. У нас сомнений в необходимости хирургического лечения не было, — рассказал Андрей Нохрин, заведующий кардиохирургической службой Педиатрического университета.

Образование настолько проросло в ткани, что выполнить биопсию можно было только в ходе операции. Исследование показало, что опухоль доброкачественная — операция продолжилась и завершилась успешно.

Сердце 5-месячного ребенка весит около 30 граммов, удаленная опухоль — 103 грамма. После операции ребенка перевели в отделение реанимации на ЭКМО.

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