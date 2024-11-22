Весила втрое больше самого сердца. Гигантскую опухоль у младенца удалили врачи Педиатрического университета

В Педиатрическом университете выполнили уникальную операцию на сердце пятимесячной малышки: 20 ноября удалили гигантскую опухоль, весившую втрое больше органа, в котором она развилась. Операция на открытом сердце длилась 10 часов, 6,5 из них — на искусственном кровообращении. Об этом рассказали в СПбГПМУ.

Девочка с редкой и опасной патологией — опухолью сердца — была доставлена в клинику СПбГПМУ из Москвы. Как рассказали врачи, объемное неоднородное образование было обнаружено на УЗИ на 36-й неделе беременности матери. Тем не менее девочка родилась доношенной, с весом 3216 граммов и ростом 50 сантиметров, с высокой оценкой по шкале Апгар.

С одной стороны, новорожденная хорошо развивалась. Но опухоль прогрессировала, к ноябрю образование увеличилось почти в три раза. Она не только нарушала работу сердца, но и не позволяла легкому участвовать в дыхании. Состояние девочки стало тяжелым: недостаточность кровообращения, дисбаланс легочного кровотока, отек легких. Никто не брался за ее лечение. Из Москвы, по решению ректора вуза Дмитрия Иванова, ребенка доставили в клинику СПбГПМУ.