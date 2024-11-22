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Общество Глава СПЧ объяснил, чем обернется отказ от обучения детей мигрантов

Глава СПЧ объяснил, чем обернется отказ от обучения детей мигрантов

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31 комментарий

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что идея не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, была рассмотрена и принята. Вместе с этим он призвал не маргинализировать таких детей.

В пятницу, 22 ноября, Фадеев провел совещание рабочей группы СПЧ на тему образования. Как следует из поста в тг-канале СПЧ, после одобрения идеи по детям мигрантов начались разговоры о том, чтобы вообще не принимать и не обучать их.

Фадеев полагает, что если ситуацию оставить без внимания, то дети мигрантов вообще не будут учиться и свяжут свою жизнь с криминалом. «Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они — граждане России. Мы не должны их маргинализировать», — заявил Фадеев.

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Комментарии
31
Ser_N0771
2 часа
ну, так надо ограничить пребывание на нашей территории родителей таких детей, если они не заботятся об обучении свои чад... отслеживается элементарно, обязать школы передавать информацию в миграционную службу, нет галочки, что ребенок учится "go home"...
Zet
2 часа
ну так впускать только работников с трудовым договором, отработал - и домой... там же всё родное, никто не обидит...
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