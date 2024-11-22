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Общество Минобороны Германии подтвердило наличие плана на случай военного конфликта с Россией. Его готовили несколько лет

Минобороны Германии подтвердило наличие плана на случай военного конфликта с Россией. Его готовили несколько лет

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21 комментарий

Наличие плана на случай возможного военного конфликта с Россией подтвердило министерство обороны Германии. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ Митко Мюллера.

Мюллер отметил, что оперативный план «Германия» был инициирован и продуман уже несколько лет назад.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выяснила, что военно-политическое руководство Германии подготовило оперативный план, который посвящен подготовке к масштабному конфликту с Россией. Документ состоит из одной тысячи страниц, содержание большей его части засекречено.

В плане перечислены инфраструктурные объекты, нуждающиеся в защите, и приводятся инструкции, как действовать в случае обороны или в случае напряженности из-за возможных российских маневров на восточном фланге НАТО.

Секретный план политиков еще не завершен и будет дополнен по результатам совместных учений гражданских структур и бундесвера под названием Red Storm Bravo.

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Комментарии
21
ДЕД
2 часа
Ой ща повторяльщики за три дня набегут...
280896530
1 час
Господа европейцы - никаких больше гуманитарок и куриных окорочков !!! Россияне уже восстановили всю экономику и пять раз восстановили сельское хозяйство !!! И не нуждаются в будущих подачках !!! (сарказм)
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