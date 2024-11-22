Минобороны Германии подтвердило наличие плана на случай военного конфликта с Россией. Его готовили несколько лет

Наличие плана на случай возможного военного конфликта с Россией подтвердило министерство обороны Германии. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ Митко Мюллера.

Мюллер отметил, что оперативный план «Германия» был инициирован и продуман уже несколько лет назад.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выяснила, что военно-политическое руководство Германии подготовило оперативный план, который посвящен подготовке к масштабному конфликту с Россией. Документ состоит из одной тысячи страниц, содержание большей его части засекречено.

В плане перечислены инфраструктурные объекты, нуждающиеся в защите, и приводятся инструкции, как действовать в случае обороны или в случае напряженности из-за возможных российских маневров на восточном фланге НАТО.