«Мастер-класс» по ПДД от самокатчика запечатлели на видео на Русановской

Автомобиль и самокат столкнулись в Невском районе Петербурга. Водитель явно не ожидал от двухколесного столь коварного маневра. Момент ДТП попал на камеры видеорегистратора одного из очевидцев.

Видео опубликовали 22 ноября в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по дате на регистраторе, произошло ДТП в 7:33 среды, 20 ноября. Поток транспорта следовал по Русановской улице в сторону Октябрьской набережной, когда на одном из перекрестков в кадре появился электросамокатчик. Он объехал попутные машины по встречной полосе и свернул направо наперерез им. С «Опелем» в левом ряду он разминулся, а вот с машиной в правом уже нет.