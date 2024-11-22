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Происшествия «Мастер-класс» по ПДД от самокатчика запечатлели на видео на Русановской

«Мастер-класс» по ПДД от самокатчика запечатлели на видео на Русановской

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8 комментариев

Автомобиль и самокат столкнулись в Невском районе Петербурга. Водитель явно не ожидал от двухколесного столь коварного маневра. Момент ДТП попал на камеры видеорегистратора одного из очевидцев.

Видео опубликовали 22 ноября в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по дате на регистраторе, произошло ДТП в 7:33 среды, 20 ноября. Поток транспорта следовал по Русановской улице в сторону Октябрьской набережной, когда на одном из перекрестков в кадре появился электросамокатчик. Он объехал попутные машины по встречной полосе и свернул направо наперерез им. С «Опелем» в левом ряду он разминулся, а вот с машиной в правом уже нет.

Самокат воткнулся автомобилю в район левого переднего колеса. Благо, скорости у обоих были не слишком большие. Самокатчик упал, но быстро поднялся самостоятельно: вероятно, обошелся без серьезных травм.

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Комментарии
10
Cashmare
2 часа
как это раньше попов кричал, комментируя формулу-1: "...и по внешней траек-то-рии!!!.."
282799367
2 часа
Не зря же самокатчиков "приравняли" к пешеходам: уровень знания ими ПДД и поведение на дороге полностью совпадают. Но главное, и те, и другие нарушители в подавляющем большинстве случаев остаются безнаказанными.
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