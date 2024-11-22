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Общество Полиция нашла у жителя Ленобласти 16 кустов конопли в огороде

Полиция нашла у жителя Ленобласти 16 кустов конопли в огороде

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11 комментариев

Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Как сообщила пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 54-летний житель деревни Сокули выращивал 16 кустов конопли.

Помимо наркотического растения, у него дома найдены весы, упаковочный материал, оборудование для культивирования и два пакета с более чем 5 кг вещества растительного происхождения.

Как стало известно «Фонтанке», в одном из них полиция нашла около 1,5 кг марихуаны. Остальное было отправлено на экспертизу.

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Комментарии
11
Noid
2 часа
Вот так, на корню губят сельское хозяйство, пищевую и текстильную отрасли промышленности.
Cashmare
2 часа
да это приправы, нащяльника, чоу, суп там, плов, мамой клянусь, уася
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