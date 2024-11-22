«Возможности российская сторона четко продемонстрировала». Песков — о запуске «Орешника»

Запуск Россией баллистической ракеты по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске является демонстрацией возможности РФ перед Западом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 22 ноября, пишет РИА Новости.

«Возможности российская сторона четко продемонстрировала», — сказал официальный представитель Путина. Также пресс-секретарь отметил, что Россия уже наметила свои дальнейшие шаги, если Запад не учтет её беспокойства.

Как и днем ранее, Песков подтвердил, что Россия направила США предупреждение о запуске «Орешника» за 30 минут. Как объяснил пресс-секретарь, Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности работает в режиме постоянной поддержки связи с Штатами и система предупреждает сторону о запуске в целях безопасности. При этом Песков отметил, что ракета малой и средней дальности «не вызывает обязанностей, как межконтинентальная ракета, но всё же, поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме».

Песков также сообщил, что Россия, как уже говорил Путин в четверг, готова к диалогу с Западом «с целью избежания дальнейшей эскалации и с целью выхода на мирную траекторию». Помимо этого Песков заявил о запланированном на вечер 22 ноября совещании президента. «Там будет открытая часть», — поделился пресс-секретарь.

Напомним, что 21 ноября Путин обратился к россиянам с заявлением о том, что Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе новой ракетой «Орешник». Также российский лидер добавил, что испытания «Орешника» в боевых условиях проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться Москвой в зависимости от действий США и «их сателлитов».