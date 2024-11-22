Петербуржцам расскажут про «искусство одиночества»

«Обыгрывается идея о том, как ведёт себя женщина наедине с самой собой, если не сказать в гостях у себя самой», — поясняет искусствовед Андрей Дьяченко, член Международной Ассоциации искусствоведов (AIC). На самом деле в интернете по хештегу aloneart вполне можно увидеть и одинокие мужские фигуры — на фоне то заката, то распутья, то гор и прочей пейзажной красоты. Но если речь о девушке/женщине, то она может быть и на фоне кавардака в комнате (и не слишком о нем переживающая), и неэстетично уписывающая за обе щеки какую-нибудь лапшу (никто же не видит), и забравшуюся с ногами на стул и так далее.