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Афиша Plus Петербуржцам расскажут про «искусство одиночества»

Петербуржцам расскажут про «искусство одиночества»

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Так, если буквально, переводится Alone-art — направление в графике, которое сейчас активно развивается. 28 ноября познакомимся с ним ближе. Бесплатно. 16+

«Обыгрывается идея о том, как ведёт себя женщина наедине с самой собой, если не сказать в гостях у себя самой», — поясняет искусствовед Андрей Дьяченко, член Международной Ассоциации искусствоведов (AIC). На самом деле в интернете по хештегу aloneart вполне можно увидеть и одинокие мужские фигуры — на фоне то заката, то распутья, то гор и прочей пейзажной красоты. Но если речь о девушке/женщине, то она может быть и на фоне кавардака в комнате (и не слишком о нем переживающая), и неэстетично уписывающая за обе щеки какую-нибудь лапшу (никто же не видит), и забравшуюся с ногами на стул и так далее.

Но «Девушка, читающая письмо» Вермеера — может, тоже элоун-арт? А «Аленушка» Васнецова? А «Любительница абсента» Пикассо? У картины Эдварда Мунка «Два человека» второе название — «Одинокие» — может и это элоун-арт?

Где истоки этого направления, как раскрывалась тема одиночества в искусстве, от эпохи барокко до современности? Об этом узнаем 28 ноября в Маяковке на Невском пр., 20 (2-й этаж, Лекционный зал) на лекции Андрея Дьяченко «Что такое элоун-арт?». Вход по регистрации через TimePad. Начало в 19.00.

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