Следственный комитет РФ не увидел экстремизма в лозунгах студентов Финансового университета

Следственный комитет России не нашел экстремистского характера в лозунгах иностранных студентов, обучающихся в Финансовом университете при правительстве РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следователем ГСУ СК России по г. Москве совместно с переводчиком изучены видеозаписи, на которых запечатлены вышеуказанные действия. Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено», — уточнила Светлана Петренко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором студенты с флагами Азербайджана, находясь в одном из столичных вузов, якобы скандируют противоправные лозунги. Было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности.

«В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнула официальный представитель СК РФ.