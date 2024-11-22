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Общество Следственный комитет РФ не увидел экстремизма в лозунгах студентов Финансового университета

Следственный комитет РФ не увидел экстремизма в лозунгах студентов Финансового университета

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4 комментария

Следственный комитет России не нашел экстремистского характера в лозунгах иностранных студентов, обучающихся в Финансовом университете при правительстве РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следователем ГСУ СК России по г. Москве совместно с переводчиком изучены видеозаписи, на которых запечатлены вышеуказанные действия. Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено», — уточнила Светлана Петренко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором студенты с флагами Азербайджана, находясь в одном из столичных вузов, якобы скандируют противоправные лозунги. Было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности.

«В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнула официальный представитель СК РФ.

Следователи дадут правовую оценку тем, кто распространил ложную информацию в интернете.

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Комментарии
4
Хренли
21 минута
"Эта нога-у кого надо нога"...
282799367
19 минут
Надо срочно заняться изучением редких языков.
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