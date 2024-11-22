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Общество Студенты-аграрии из ЦАР приедут на учебу в Петербург

Студенты-аграрии из ЦАР приедут на учебу в Петербург

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30 комментариев

Студенты из Центральноафриканской Республики приедут в Санкт-Петербург по квоте России. Учиться они будут в Санкт-Петербургском аграрном университете, сообщила пресс-служба «Русского Дома» в Банги.

По итогам встречи стороны подписали соглашения, подтверждающие, что студентов будут сопровождать до момента поступления в вузы, а также научат русскому языку на начальном уровне.

В релизе отмечается, что ЦАР имеет значительный потенциал для развития сельского хозяйства. Площадь плодородных земель оценивается в 15 млн га.

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Комментарии
30
Cashmare
1 час
ну, для некоторых племен разведение человеков - тоже сельское хозяйство
276386315
1 час
Радость то какая….Надеюсь, что уедут обратно.
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