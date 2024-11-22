Совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание после удара «Орешником»

Совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание, чтобы обсудить последствия применения ВС РФ новейшего ракетного комплекса «Орешник» по объекту ОПК Украины в Днепропетровске. Об этом сообщило агентство AFP 22 ноября.

Других деталей издание не приводит. Факт готовящейся встречи подтвердило Le Monde, добавив, что заседание совета пройдет в Брюсселе.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.