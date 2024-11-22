Число пользователей «Одноклассников» выросло впервые за пять лет, достигнув 36 млн человек в третьем квартале 2024 года. Об этом говорит отчетность МКПАО «ВК» (VK), которой принадлежит сервис, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что по итогам отчетного периода активная аудитория «Одноклассников» стала больше на 1,5% год к году. В свою очередь, в соцсети «ВКонтакте» этот показатель вырос на 4% год к году, превысив 88,1 млн пользователей.

В первую очередь рост числа пользователей «Одноклассников» связывают с интеграцией с «VK Видео». Так, компания ввела нововведения, к примеру запрет на добавление в групповые чаты и скрытие чатов от незнакомых людей.

«Это позволило, с одной стороны, вернуть часть аудитории, которая редко заходила в соцсеть, с другой — увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно», — сообщает VK.

Отмечается, что, как и прежде, основная аудитория «Одноклассников» — люди старше 55 лет. При этом операционный директор рекламного агентства Okkam Creative Аполлинария Двуреченская поделилась, что у сервиса еще есть потенциал. Дело в том, что пользователи «Одноклассников» особенно вовлечены в контент, который потребляют.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на август 2024 года больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов петербуржцы потратили в VK (16,5%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,3 процентных пункта. А Telegram продемонстрировал еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 6,2% мобильного интернета, то летом 2024 года его доля достигла 12%.

Однако популярность «Одноклассников» среди петербуржцев снизилась. За год доля соцсети упала до 1,1%.