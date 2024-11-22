Лукашенко: мир на пороге третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Но пока «человечество еще тормозит», отметил глава республики, выступление которого показал news.by.

Лукашенко отметил, что «настоящая информационная война уже идет» и миром правит информация. «Мы много говорим в последнее время о том, что дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — заявил глава государства.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». Сделано это было в ответ на эскалацию со стороны США, которые разрешили Киеву наносить удары американскими ракетами ATACMS.