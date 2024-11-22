Пешеход перелез через забор дороги под Тосно и погиб под колесами самосвала

Источник: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом в Тосненском районе Ленобласти, которое произошло днем 21 ноября. Мужчина угодил под грузовик в сотне метров от перехода.

Наезд произошел на 10-м километре автодороги «Подъезды и Проезд по Тосно», вне пункта Тосно-2 и вне зоны пешеходного перехода. Как сообщает 22 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 47-летний водитель самосвала Shacman, следуя в направлении от Москвы к Петербургу, наехал на мужчину, который пытался пересечь проезжую часть. На кадрах с регистратора, опубликованных главком, видно, что он перелез через ограждение дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте. По данным «Фонтанки», погибший — 32-летний житель Липецкой области. Водитель грузовика в 2024 году к административной ответственности не привлекался. Сам автомобиль принадлежит петербургской фирме, занимающейся перевозками стройматериалов.