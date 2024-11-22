В России замедлился рост числа автосалонов китайских брендов

Рост числа автосалонов автомобилей из Китая в РФ замедлился и даже начал снижаться. Несмотря на то, что в целом число автосалонов в России продолжает расти, китайские бренды уже не доминируют, пишет 22 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

По итогам 9 месяцев этого года в России открылись 947 автомобильных салонов, сейчас их насчитывается 4,07 тысячи, на марки из Китая приходится 65 % из них. Такую же долю китайские бренды занимали и годом ранее, при том что работало 3,6 тыс. автосалонов. Что касается новых шоурумов, из 947 на долю «китайцев» пришлось 72 %, хотя годом ранее на марки из Поднебесной приходилось 90 % всех открытий.

Закрываются китайские салоны тоже интенсивно: с начала этого года до сентября прекратили работу 269 шоурумов, годом ранее за тот же период закрылись только 186.

По числу открывшихся автосалонов лидирует марка Belgee, которую собирают в Белоруссии в коллаборации с китайской Geely, — за 9 месяцев этого года появилось 128 новых точек. Следом идет Solaris, на который пришлось 70, и Haval с 60 новыми автосалонами. Чуть отстают китайские Changan и GAC (46 и 42 новых автосалона соответственно), у Seres/Aitо, Zeekr и SWM заработало по 39 шоурумов, Li Auto и Oting открыли по 32.

По числу действующих точек продаж пальма первенства у Lada — за год дилерская сеть приросла на 4 %, до 326 шоурумов. У брендов из Китая в передовиках Chery — 213 точек с приростом на 2,9 %. Changan прибавил на 22,4 %, до 197 точек продаж, Geely выросла до 196 салонов, прибавив 15,3 %.

Среди тех, кто сокращает точки продаж, FAW (до 119 салонов, снижение на 8 %), JAC (до 111 точек, снижение на 8,3 %) и Exeed (до 111 салонов, снижение на 7,5 %). Аналитики отмечают, что Exeed сокращается из-за жестких требований к стандартам автосалонов, которые дистрибьюторы предъявляют к дилерам, у FAW дистрибьюторы прекращают поставки, JAC сворачивается за пределами столичного региона.