Петербуржцев спасали от огня на Юго-Западе города

Шесть человек эвакуировали и одного увезли в больницу после квартирного пожара на улице Маршала Захарова. Огню расползтись по зданию не дали.

Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на пожар поступил в 11 часов вечера 21 ноября, горела квартира в доме 16 по Маршала Захарова. Пока одни начали тушить пожар, другие помогали людям остаться в безопасности — всего эвакуировано шесть человек.

К сожалению, еще один человек пострадал, его увезли в больницу.