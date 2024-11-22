Петербуржцев спасали от огня на Юго-Западе города

Шесть человек эвакуировали и одного увезли в больницу после квартирного пожара на улице Маршала Захарова. Огню расползтись по зданию не дали.
Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на пожар поступил в 11 часов вечера 21 ноября, горела квартира в доме 16 по Маршала Захарова. Пока одни начали тушить пожар, другие помогали людям остаться в безопасности — всего эвакуировано шесть человек.
К сожалению, еще один человек пострадал, его увезли в больницу.
С огнем справились меньше чем за полчаса, площадь пожара составила пять квадратных метров.
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