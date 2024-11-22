В Петербурге раскрыли курьезную кражу десятирублевых монеток

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, накануне о событиях августа в отделе полиции рассказывали маляр магазина елочных игрушек и водитель троллейбуса. По словам первого, около полуночи 17 августа он увидел рядом с домом на Ропшинской улице припаркованную «Вольво». Машина не новая, такие прекратили выпускать еще в 1997 году, так что по словам маляра, он умудрился вскрыть ее ключом от квартиры. В бардачке мужчина ничего интересного не нашел, а вот отделение под подлокотником оказалось доверху заполнено 10-рублевыми монетами. Он взял их все и распихал по карманам, когда к нему подошел владелец автомобиля. Маляр вышел из машины, попал на фото прохожего и поспешил удалиться. Он пошел домой и лег спать.

Водитель троллейбуса, он же владелец «Вольво», рассказал, что в тот вечер у него сработала сигнализация и он вышел из дома проверить, что происходит с автомобилем. За рулем он увидел постороннего, спросил что он делает в его автомобиле и попросил прохожего сделать фото злодея. Когда маляр удалился, владелец «Вольво» обнаружил пропажу монет. Он смог назвать из точное количество, так как недавно их пересчитывал — в углублении было 350 монет. Десятирублевки водитель копил около месяца и тратил на автомойке. Ущерб он считает незначительным. Проводится проверка.