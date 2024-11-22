В Петербурге задержали мужчину с наркотиками и экзотическим именем

Гражданина Кубы задержала полиция Приморского района в состоянии наркотического опьянения. В карманах нашелся состав посерьезней.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, иностранец был задержан накануне на проспекте Испытателей сотрудниками ППС. Его доставили в отдел с намерением составить протокол по статье о потреблении наркотиков. В отделе сотрудники в присутствии переводчика тщательно проверили карманы на одежде кубинца и нашли шесть свертков с запрещенными веществами.

Также был изьят мобильный телефон 32-летнего мужчины из которого стало ясно, что, скорей всего, наркотики он выкопал из закладки в Удельном парке — на фото был лес и координаты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.