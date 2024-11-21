Из леса с корзиной грибов за 10 дней до зимы? Это реально

До зимы осталось 10 дней, а некоторые петербуржцы всё еще не закрывают грибной сезон. И что особенно удивительно, до сих пор собирают целые корзины.

Правда, эти грибы знают только энтузиасты: трубчатая лисичка, коллибия, зонтики. Хотя есть счастливцы и с белым грибом.

«Из грибов нашла вешенку позднюю, гигрофоры, фламулину, два вида лисичек, рядовку штриховатую, ежовиков желтых и, ура, опять побит рекорд по благородным — белый и два польских», — рассказывает Валентина в группе «Грибы и Грибники СПб и ЛО».