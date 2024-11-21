В Госдуме рассмотрят денонсацию соглашения о ядерно-экологической программе

В Госдуму 21 ноября был внесен законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации (МНЭПР). Автором инициативы выступило правительство РФ.

Соглашение было подписано 21 мая 2003 года в Стокгольме и предполагало создание инфраструктуры для безопасной утилизации отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Россия могла также взаимодействовать по вопросам утилизации списанных атомных подлодок и судов атомного технологического обслуживания с иностранными партнерами, среди которых были Швеция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Европейское сообщество, Евросоюз и Европейский банк реконструкции и развития.

Внесенный в ГД законопроект предполагает также денонсацию Протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. В пояснительной записке говорится, что финансирование осуществлялось из средств фонда «Северное измерение», распорядителем которого является Европейский банк реконструкции и развития, и утверждается, что сотрудничество в рамках МНЭПР было фактически приостановлено в 2015–2017 годах.