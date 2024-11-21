В Петербурге показали особый стиль. Посмотрите, как красиво одеваются машинисты, капитаны и водители

Форму сотрудников транспортной отрасли продемонстрировали на дефиле в Музее железных дорог России 21 ноября. Себя показали не только водители и машинисты, но и кассиры, дежурные по станции и проводники.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







+6

На фото можно рассмотреть форму сотрудников различных организаций, так или иначе связанных с РЖД, к примеру, с «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией», которая отвечает за движение электричек в Петербурге и Ленобласти. Также в дефиле приняла участие авиакомпания «Смартавиа», «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» (трамваи и троллейбусы), «Пассажиравтотранс» (автобус), группа компаний «Астра Марин» (катера, теплоходы, метеоры) и Российский университет транспорта.

Организаторы отмечают, что это был первый в России шоу-показ коллекций форменной одежды работников различных видов транспорта.