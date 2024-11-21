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Политика Путин рассказал, в чем просчитались США

Путин рассказал, в чем просчитались США

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39 комментариев

Главную ошибку США совершили в 2019 году, когда разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 ноября в своем обращении, которое транслировала пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что развертывание ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от того, станет ли Запад разворачивать их.

ДРСМД был подписан в 1987 году между США и СССР. По нему стороны были обязаны уничтожить все комплексы ракет средней и меньшей дальности, а также не развертывать их в будущем. К 1991 году он был исполнен: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — всего 846.

Первые обвинения со стороны США по отношению к России в «нарушении» договора начались с 2010-х годов, однако решительный шаг был сделан в 2018 году администрацией президента США Дональда Трампа. Тогда в Вашингтоне обвинили Москву в том, что ее новая крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором.

2 февраля 2019 года США без объяснения причин вышли из договора.

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Комментарии
39
Memory17
1 час
Никто не переплюнет нашего хеостратега в просчётах.
забыл все
55 минут
про половцев не вспомнил. странно.
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