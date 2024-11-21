Путин рассказал, в чем просчитались США

Главную ошибку США совершили в 2019 году, когда разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 ноября в своем обращении, которое транслировала пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что развертывание ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от того, станет ли Запад разворачивать их.

ДРСМД был подписан в 1987 году между США и СССР. По нему стороны были обязаны уничтожить все комплексы ракет средней и меньшей дальности, а также не развертывать их в будущем. К 1991 году он был исполнен: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — всего 846.