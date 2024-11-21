Машинисту башенного крана в Петербурге стало плохо. МЧС показало, как его спускали с высоты

Машинисту башенного крана в Санкт-Петербурге стало плохо во время работы. Спуститься вниз самостоятельно с 60-метровой высоты он не смог, и для оказания помощи и спуска мужчины на землю были вызваны спасатели. Об этом 21 ноября сообщает МЧС.

Источник: МЧС

Инцидент произошел в Калининском районе на территории стройки. Сотрудники службы поднялись наверх, помогли машинисту выбраться из кабины, спустили его с высоты и передали врачам.

Помощь оказали спасатели петербургской Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России.