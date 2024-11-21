При выполнении гособоронзаказа «Калашникову» поставили бракованных деталей на миллионы рублей

Один из подрядчиков «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа поставил концерну бракованные детали: об этом 21 ноября сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались материалы уголовного дела.

В настоящий момент ущерб оценивается в 32 362 374,77 руб., однако эта сумма не окончательная — активные следственные действия по делу о хищении имущества в особо крупном размере у концерна «Калашников» продолжаются.

О возбуждении уголовного дела следователями Ивановской области стало известно сегодня утром. По версии следствия, представители подрядчика с октября 2023-го по ноябрь 2024 года закупили детали в Китае «ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть из них они поставили, «заведомо зная о несоответствии качества техническим требованиям».