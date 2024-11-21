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Общество При выполнении гособоронзаказа «Калашникову» поставили бракованных деталей на миллионы рублей

При выполнении гособоронзаказа «Калашникову» поставили бракованных деталей на миллионы рублей

1 536
7 комментариев

Один из подрядчиков «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа поставил концерну бракованные детали: об этом 21 ноября сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказались материалы уголовного дела.

В настоящий момент ущерб оценивается в 32 362 374,77 руб., однако эта сумма не окончательная — активные следственные действия по делу о хищении имущества в особо крупном размере у концерна «Калашников» продолжаются.

Какого рода были поставленные бракованные детали — не уточняется.

О возбуждении уголовного дела следователями Ивановской области стало известно сегодня утром. По версии следствия, представители подрядчика с октября 2023-го по ноябрь 2024 года закупили детали в Китае «ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть из них они поставили, «заведомо зная о несоответствии качества техническим требованиям».

Дело было возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном группой в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей.

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Калашников Гособоронзаказ Бракованные детали Хищение
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Комментарии
7
VKuser279092
49 минут
Я правильно понимаю, что целый Концерн "Калашников" не в состоянии самостоятельно закупать детали у Китайских производителей с входным контролем качества? Для кого этот лепет?
Дядя Бо
49 минут
Русский мир.
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