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Происшествия Мертвая птица, мешок картошки и плакат с угрозами. На остановке в Московском районе заметили нечто

Мертвая птица, мешок картошки и плакат с угрозами. На остановке в Московском районе заметили нечто

3 665
8 комментариев

Петербурженка заметила странную инсталляцию на трамвайной остановке «Проспект Юрия Гагарина» накануне вечером. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

«Возвращалась с работы в районе 19:00, а тут такое», — рассказала читательница «Фонтанки».

На лавочке лежали мертвая ворона, мешочек с маленькой картошкой, накрытый детскими салфетками, а рядом — плакаты с разными угрозами. Автор, предположительно, 1987 года рождения. Свои инициалы он оставил в углу. Неизвестный высказывался против боевых действий на Украине, сексуальных меньшинств и признавался в любви к земле.

По предварительным данным «Фонтанки», в тот же вечер по номеру 112 был звонок о странном мужчине, который в окровавленных руках нес убитую птицу, а затем скрылся во дворах.

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Комментарии
8
282694747
1 час
Плакатик для ознакомления можно прочитать?
Igor_SPb
1 час
Не понял, зачем первая фотография опубликована? Там ведь один плакат в кадре, полностью заблюренный. Видимо, написанное более шокирует (любовь к земле и выступление против запрещенного ЛГБТ), чем труп убитой птицы.
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