Мертвая птица, мешок картошки и плакат с угрозами. На остановке в Московском районе заметили нечто

Петербурженка заметила странную инсталляцию на трамвайной остановке «Проспект Юрия Гагарина» накануне вечером. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

«Возвращалась с работы в районе 19:00, а тут такое», — рассказала читательница «Фонтанки».

На лавочке лежали мертвая ворона, мешочек с маленькой картошкой, накрытый детскими салфетками, а рядом — плакаты с разными угрозами. Автор, предположительно, 1987 года рождения. Свои инициалы он оставил в углу. Неизвестный высказывался против боевых действий на Украине, сексуальных меньшинств и признавался в любви к земле.

По предварительным данным «Фонтанки», в тот же вечер по номеру 112 был звонок о странном мужчине, который в окровавленных руках нес убитую птицу, а затем скрылся во дворах.