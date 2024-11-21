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Финансы Банк России ограничит выдачу кредитов крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Банк России ограничит выдачу кредитов крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

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Банк России планирует установить макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных компаний с высоким уровнем долговой нагрузки. Это позволит ограничивать их закредитованность.

Критерии отнесения компаний к категории таких заемщиков содержатся в проекте указания Центрального банка, опубликованном 21 ноября пресс-службой регулятора.

Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых больше 2% капитала банковского сектора. Долговая нагрузка будет считаться повышенной, если коэффициент покрытия процентов по кредитам операционной прибылью заемщика составит менее 3. Для применения надбавок должны выполняться оба критерия, а совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц — превышать 100 млрд рублей.

Темпы роста кредитования в корпоративном сегменте остаются на высоком уровне. За январь–сентябрь корпоративный кредитный портфель банков в годовом выражении вырос на 21,8%, до 84,2 трлн рублей. 25 октября ЦБ РФ решил поднять ключевую ставку до 21%, что повлечет рост ставок по кредитам. Однако многие крупные компании продолжают брать деньги в банках по высоким ставкам. Мера призвана ограничить выдачу самым закредитованным из них и риски банков.

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