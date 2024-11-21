На Чугунной улице нашли мужчину с пробитой головой. Рядом с ним стоял электросамокат

Молодого человека с пробитой головой нашли прошедшей ночью в Калининском районе города. Рядом с ним стоял электросамокат. Подробности произошедшего стали известны «Фонтанке» 21 ноября.

Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали с Чугунной улицы. Медики диагностировали у мужчины перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По нашей информации, ночью 21 ноября местная жительница искала своего мужа, который предупредил ее, что едет на электросамокате. В обещанное время домой он не вернулся.