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Происшествия На Чугунной улице нашли мужчину с пробитой головой. Рядом с ним стоял электросамокат

На Чугунной улице нашли мужчину с пробитой головой. Рядом с ним стоял электросамокат

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7 комментариев

Молодого человека с пробитой головой нашли прошедшей ночью в Калининском районе города. Рядом с ним стоял электросамокат. Подробности произошедшего стали известны «Фонтанке» 21 ноября.

Пострадавшего с серьезной травмой головы госпитализировали с Чугунной улицы. Медики диагностировали у мужчины перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По нашей информации, ночью 21 ноября местная жительница искала своего мужа, который предупредил ее, что едет на электросамокате. В обещанное время домой он не вернулся.

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Комментарии
7
Дядя Бо
17 минут
Главное, что люди не пострадали.
Slava_Rossii2
33 минуты
Сейчас симофобы начнут соревноваться в язвительности комментариев.
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