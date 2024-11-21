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Общество Происшествия Петербуржец, укравший пустые шкафы со двора военкомата, вернулся на место преступления и поехал в отделение

Петербуржец, укравший пустые шкафы со двора военкомата, вернулся на место преступления и поехал в отделение

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6 комментариев

В Петроградском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже пустых архивных шкафов с территории местного военкомата. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Петербурга похитил шесть пустых металлических архивных шкафов, которые временно находились во дворе у здания военкомата. Описание подозреваемого и приметы удалось установить по камерам. Когда мужчина пришел к зданию военкомата повторно, его заметили. Приехавший наряд Росгвардии и задержал горожанина.

На допросе выяснилось, что мужчине 59 лет, он уроженец одной из стран Закавказья. Ранее был судим за убийство, кражу и грабежи.

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Комментарии
6
Slava_Rossii2
34 минуты
А почему военкомат "хранит" вверенное ему гос. имущество на улице под открым небом? Явно, что у гражданина не было умысла на кражу, он просто сдал на металлолом выброшенный хлам.
Гость
35 минут
Так ему плату за утилизацию надо требовать. За экономию бюджетных средств наградить грамотой. Военкома наказать за свалку мусора в необорудованном месте.
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