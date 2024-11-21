Петербуржец, укравший пустые шкафы со двора военкомата, вернулся на место преступления и поехал в отделение

В Петроградском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже пустых архивных шкафов с территории местного военкомата. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Петербурга похитил шесть пустых металлических архивных шкафов, которые временно находились во дворе у здания военкомата. Описание подозреваемого и приметы удалось установить по камерам. Когда мужчина пришел к зданию военкомата повторно, его заметили. Приехавший наряд Росгвардии и задержал горожанина.

На допросе выяснилось, что мужчине 59 лет, он уроженец одной из стран Закавказья. Ранее был судим за убийство, кражу и грабежи.