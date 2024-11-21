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Общество РБК: Силовики проводят обыски в офисе Zenden

РБК: Силовики проводят обыски в офисе Zenden

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15 комментариев

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе компании Zenden, а также на складах организаций, подозреваемых следствием в связях с владельцем сети обувных магазинов Андреем Павловым*. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает РБК.

Следственные мероприятия проводятся в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово Московской области, а также в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Как сообщил источник РБК, к проведению обысков привлечены сотрудники ФСБ и МВД.

Сообщается, что МВД возбудило уголовное дело по статье о продаже продукции без маркировки. В том случае, если преступление предусматривает крупный ущерб и участие группы лиц, то, согласно Уголовному кодексу РФ, возможно наказание вплоть до шести лет тюремного заключения.

Один из источников РБК, знакомый с деятельностью правоохранительных органов, отметил, что в ходе изучения обувного рынка были выявлены случаи использования поддельных кодов маркировки, многократная продажа товаров под одним и тем же кодом, а также операции с продукцией вне официальных государственных информационных систем. Он уточнил, что такие фальшивые коды могут применяться некоторыми предпринимателями для того, чтобы скрывать доходы от продаж.

В России продажа обуви без маркировки была запрещена с июля 2020 года. Перед нововведением «Фонтанка» поговорила с крупными игроками рынка. Тогда президент группы Zenden Андрей Павлов выразил надежду на то, что введение системы маркировки облегчит выявление незаконного товара. «Контрафактом целые ТЦ забиты. Сейчас идет борьба за обеление рынка», — говорил он.

Напомним, 1 октября в России стартовал очередной этап введения маркировки «Честный знак», одной из целей которой является борьба с контрафактом. Но, судя по результатам исследований, это не помогает. «Фонтанка» разобралась, действительно ли прилавки заполонили подделки, виноваты ли в этом маркетплейсы и почему маркировка не стала панацеей от фейков и некачественной продукции.

* Признан в РФ иноагентом.

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Zenden Обыски Андрей Павлов
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Комментарии
15
Отец Родной
50 минут
Правильно, бизнес должен быть государственный! План, пятилетка за три дня, и талоны!
Garik.Maremanov.1-1
55 минут
Интересно, а причем здесь ФСБ ? Продажа (ну, допустим) недорогих башмаков без маркировки как-то угрожает безопасности государства ? Или в конторе просто нечем заняться ?
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