Пассажирам перевернувшегося автобуса у Черкасово понадобилась медпомощь. Он ехал в Каменку

После аварии в Ленобласти пассажиры перевернувшегося автобуса № 827, следовавшего по маршруту Петербург — Каменка, обратились за медицинской помощью. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

Авария произошла в среду около половины седьмого часа вечера. Водитель автобуса «ИВЕКО» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось на бок. На момент аварии в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, которые смогли самостоятельно выбраться наружу до прибытия спасателей из 151 пожарной части Выборгского района. К счастью, серьезных травм никто не получил, и помощь медицинских служб не потребовалась.

Однако позднее в тот же день, в 20:00, в Центральную районную больницу города Выборг обратились несколько пассажиров с травмами, полученными в результате ДТП. В частности, 54-летний мужчина, зарегистрированный в воинской части, с переломом правой лопатки и обострением остеохондроза. Также за медицинской помощью обратились две жительницы Каменки, у которых диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Все пострадавшие были отпущены домой после оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия находятся под контролем полиции, которая продолжает расследование инцидента.