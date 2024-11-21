Конфликт школьников в Петербурге закончился стрельбой из игрушечного пистолета и ссадинами на лице

Ссадины на лице 13-летнего мальчика оставили пластиковые пульки. Полиция проверяет сообщение о стрельбе из игрушечного пистолета около школы № 514. Подробности этого инцидента 21 ноября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 ноября в полицию Калининского района обратилась мать школьника. Она рассказала, что в среду днем около дома 8 по проспекту Непокоренных неизвестный подросток во время ссоры выстрелил из игрушечного пистолета в ее 13-летнего сына. На лице у последнего остались ссадины.

«Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, проводится проверка. Устанавливается личность причастного к инциденту подростка», — уточнили в пресс-службе ведомства.