Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Происшествия «Фонтанка» показывает видео из кабины трамвая на Садовой. «Автопилот» был быстрее, человек — решительнее

«Фонтанка» показывает видео из кабины трамвая на Садовой. «Автопилот» был быстрее, человек — решительнее

1 383
1 комментарий

В распоряжении «Фонтанки» появилось видео из кабины трамвая, который утром 21 ноября столкнулся с неосмотрительным пешеходом. Избежать удара с таким прыжком «из засады» было сложно.

Судя по видео, трамвай снижал скорость и ехал уже на 20 км в час, когда из автомобильного затора справа от него выскочил человек. Звук тормозов, удар, ошеломленный мужчина делает извиняющийся жест и уходит. Из соседнего автомобиля водителя трамвая спрашивают, понадобится ли ему запись с видеорегистратора — видимо, для подтверждения того, что человек шел на красный и вне зоны пешеходного перехода.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» сообщили, что система активной помощи (АПВ) водителю среагировала на 0,1 секунду быстрее, чем водитель, что в такой ситуации может быть принципиально. Но когда подключился человек, то он тут же перешел в режим аварийного торможения, который системе АПВ не передают. Проще говоря он перевел систему на такие радикальные тормозные позиции, к которым у робота доступа нет, и тот сразу передал управление человеку.

«Фонтанка» рассказывала о система активной помощи водителю и о том, что сами водители на нее реагируют неоднозначно. Руководство предприятия разрешило отключать тот канал системы, который считывает красный сигнал светофора — из-за не всегда корректного распознавания. Но настаивает на работе скоростного канала, и тем более того, который обеспечивает реакцию на препятствие на путях и тормозит вагон, если этого не делает водитель.

Полное интервью главы ГЭТ Дениса Минкина о трамваях, новых линиях и автопилоте — читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
так это ж совсем другое дело... мало поддали зашоренному капюшону!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00