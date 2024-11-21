«Фонтанка» показывает видео из кабины трамвая на Садовой. «Автопилот» был быстрее, человек — решительнее

В распоряжении «Фонтанки» появилось видео из кабины трамвая, который утром 21 ноября столкнулся с неосмотрительным пешеходом. Избежать удара с таким прыжком «из засады» было сложно.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по видео, трамвай снижал скорость и ехал уже на 20 км в час, когда из автомобильного затора справа от него выскочил человек. Звук тормозов, удар, ошеломленный мужчина делает извиняющийся жест и уходит. Из соседнего автомобиля водителя трамвая спрашивают, понадобится ли ему запись с видеорегистратора — видимо, для подтверждения того, что человек шел на красный и вне зоны пешеходного перехода.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» сообщили, что система активной помощи (АПВ) водителю среагировала на 0,1 секунду быстрее, чем водитель, что в такой ситуации может быть принципиально. Но когда подключился человек, то он тут же перешел в режим аварийного торможения, который системе АПВ не передают. Проще говоря он перевел систему на такие радикальные тормозные позиции, к которым у робота доступа нет, и тот сразу передал управление человеку.