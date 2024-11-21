Задержана девушка, подозреваемая в поджоге комнаты в коммуналке на Некрасова. Она поссорилась с хозяйкой жилплощади

Правоохранители задержали девушку, подозреваемую в поджоге комнаты в коммуналке на Некрасова. До пожара она поругалась с 38-летней хозяйкой жилплощади. Об этом 21 ноября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

23-летняя неработающая местная жительница была задержана вчера, 20 ноября, на улице Чехова. В полиции уточнили, что пожар возник из-за поджога. В нем подозревают задержанную. Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с уничтожением или повреждением имущества.

Ночью 21 февраля текущего года в доме 60 на улице Некрасова горела одна из комнат в 9-комнатной квартире. Сотрудники МЧС справились с огнем примерно за 20 минут, эвакуировав при этом четверых человек.