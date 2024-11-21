Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, выдан орден на арест экс-главы минобороны еврейского государства Йоава Галанта, а также командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.

В пресс-релизе отмечается, что ордеры на арест Нетаньяху и Галанта выданы за «преступления против человечности и преступления, совершенные минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». МУС полагает, что и премьер-министр, и экс-глава израильского МО виновны в ряде преступлений на территории Палестины: убийстве, использовании голода как метода ведения войны, преследовании, а также убийстве гражданских лиц.

Ордеры на арест выданы из-за конфликта между Израилем и Палестиной, отмечается в релизе МУС.

Советник офиса Нетаньяху заявил, что выдача ордеров ставит МУС «на сторону войны против Израиля».

Ранее минздрав сектора Газа обновил данные по погибшим с 7 октября 2023 года. По данным ведомства, конфликт унес жизни 44 тысяч человек, среди пострадавших — более 104 тысяч.