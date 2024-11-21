На Шуваловском пьяный любитель VW подбил вторую свою машину и проиграл забег полицейским

В Приморском районе Петербурга задержали водителя Volkswagen Touareg. Мужчина катался по двору, едва не сбил прохожего с собакой, а во время парковки поцарапал рядом стоящий автомобиль той же марки, причем, как выяснилось, свой же. Подробности 21 ноября сообщает паблик «Дорожный инспектор».

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Накануне вечером мужчина, выгуливавший собаку возле своего дома на Шуваловском проспекте, сообщил о происшествии с участием автомобиля марки Volkswagen. По словам мужчины, водитель, предположительно будучи в нетрезвом состоянии, едва не сбил его вместе с питомцем. Затем 42-летний лихач попытался припарковать машину и случайно повредил другой автомобиль той же марки. Как оказалась, пострадавший Volkswagen тоже принадлежит нарушителю.

Пока едва не угодивший под колеса пешеход внушал водителю, что в таком состоянии за руль лучше не садиться, на место ДТП подъехал наряд ДПС. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, водитель попытался убежать через пустырь на Шуваловском проспекте. Полицейские оказались быстрее. К патрульной машине мужчину привели в наручниках.

Несмотря на явный запах алкоголя, водитель отрицал употребление спиртного. К тому же любитель VW отказался пройти медицинское освидетельствование и, как пишет паблик, угрожал инспекторам связями в правоохранительных органах, говоря, что они якобы останутся без работы, а его биография останется без уголовного дела. При этом ранее он уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, а с момента окончания срока лишения не прошло года.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за отказ от освидетельствования и неповиновение. Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отношении водителя возбудили уголовное дело за езду в нетрезвом состоянии.