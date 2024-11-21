На Шуваловском пьяный любитель VW подбил вторую свою машину и проиграл забег полицейским

В Приморском районе Петербурга задержали водителя Volkswagen Touareg. Мужчина катался по двору, едва не сбил прохожего с собакой, а во время парковки поцарапал рядом стоящий автомобиль той же марки, причем, как выяснилось, свой же. Подробности 21 ноября сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Накануне вечером мужчина, выгуливавший собаку возле своего дома на Шуваловском проспекте, сообщил о происшествии с участием автомобиля марки Volkswagen. По словам мужчины, водитель, предположительно будучи в нетрезвом состоянии, едва не сбил его вместе с питомцем. Затем 42-летний лихач попытался припарковать машину и случайно повредил другой автомобиль той же марки. Как оказалась, пострадавший Volkswagen тоже принадлежит нарушителю.
Пока едва не угодивший под колеса пешеход внушал водителю, что в таком состоянии за руль лучше не садиться, на место ДТП подъехал наряд ДПС. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, водитель попытался убежать через пустырь на Шуваловском проспекте. Полицейские оказались быстрее. К патрульной машине мужчину привели в наручниках.
Несмотря на явный запах алкоголя, водитель отрицал употребление спиртного. К тому же любитель VW отказался пройти медицинское освидетельствование и, как пишет паблик, угрожал инспекторам связями в правоохранительных органах, говоря, что они якобы останутся без работы, а его биография останется без уголовного дела. При этом ранее он уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, а с момента окончания срока лишения не прошло года.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за отказ от освидетельствования и неповиновение. Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отношении водителя возбудили уголовное дело за езду в нетрезвом состоянии.
Ранее нетрезвого оперативника задержали инспекторы ДПС в Василеостровском районе Петербурга. Полицейский привлек внимание коллег тем, что уснул за рулем. Но перед этим он сломал шлагбаум.