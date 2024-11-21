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Общество Наука Теперь мы знаем о Солнце чуть больше. Смотрите новые фотографии звезды

Теперь мы знаем о Солнце чуть больше. Смотрите новые фотографии звезды

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Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии Солнца с высоким разрешением, полученные с помощью зонда Solar Orbiter.

Очень хорошо видны солнечные пятна. В видимом свете они кажутся темными, как дыры на гладкой поверхности. Дело в том, что они холоднее и поэтому излучают меньше света.

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«Магнитограмма» показывает, что магнитное поле Солнца сосредоточено в областях солнечных пятен. Его линии направлены или наружу (красный), или внутрь (синий). Именно магнитное поле делает плазму внутри солнечных пятен холоднее: заряженные частицы вынуждены следовать плотным линиям магнитного поля внутри и вокруг солнечных пятен.

«Тахограмма» демонстрирует скорость и направление движения вещества на поверхности Солнца. Синий цвет маркирует направление к космическому кораблю, а красный — от космического корабля. Эта карта показывает, что хотя плазма на поверхности Солнца в целом вращается с общим вращением Солнца вокруг своей оси, она выталкивается наружу вокруг солнечных пятен.

На фотографии короны Солнца от EUI хорошо видна светящаяся плазма над активными областями солнечных пятен. Плазма температурой в миллион градусов следует за линиями магнитного поля, часто соединяя соседние солнечные пятна.

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