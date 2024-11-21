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Власть Общество В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

687
4 комментария

Уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним предлагают ввести в России. Законопроект, предлагающий установить уголовное наказание, готовится к внесению в Госдуму, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы 21 ноября.

Володин отметил, что «принятых ранее решений недостаточно». Также предлагается увеличить штрафы за подобные нарушения.

С 1 сентября вступили в силу новые требования к продаже табачной продукции — соответствующее постановление правительство утвердило еще в марте. Для жидкостей для вейпов, стиков и «одноразок» ввели минимальные розничные цены, дешевле которых продавать эти товары будет нельзя. Напомним, что занижение государственных цен — административное правонарушение, за которое юрлицо могут оштрафовать на сто тысяч рублей (КоАП, ст. 14.6).

Электронные средства доставки никотина (так называемые вейпы) запретили продавать несовершеннолетним в Петербурге еще в 2017 году.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Тот редкий случай, когда принимают нужный закон..
Гость
1 час
Эту думу уже ничем не остановить ... штрафы, уголовка, налоги, штрафы ....
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