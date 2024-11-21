БАДы от бессонницы и метеоризма под запретом. Роспотребнадзор приостановил продажу 5,5 млн упаковок добавок к пище

Роспотребнадзор потребовал остановить продажу биологически активных добавок к пище (БАД) с мелатонином и симетиконом. Как сообщает ведомство 21 ноября, оператор государственной системы маркировки «Честный знак» требование уже выполнил. Нуждающимся в средствах с этими веществами можно не беспокоиться: эти ингредиенты БАДов — лекарства. И как лекарственные препараты доступны в аптеках.

Еще в середине октября Роспотребнадзор изъял из оборота более 100 тысяч упаковок БАДов из Армении с симетиконом и мелатонином в составе. Первый уменьшает газообразование и предназначен для борьбы с метеоризмом, второй — так называемый гормон сна, регулирующий циркадные ритмы в организме. Это лекарственные препараты, точнее — фармацевтические субстанции, которые не могут быть добавкой к пище.

Дальнейшие проверки выявили содержание этих лекарственных средств у десятков отечественных производителей БАДов. Масштабы заблокированных к реализации добавок впечатляют: 2,4 млн единиц БАД с симетиконом и более 3,1 млн — с мелатонином. Пример: у компании «Эвалар» с семитиконом и с мелатонином — несколько торговых наименований, в которых лекарство сочетается с другими веществами.

Напомним, самая известная история с применением фармсубстанции случилась в 2017 году, когда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ООО «РИА Панда», производившего биологически активные добавки с тадалафилом — фармсубстанцией для производства препаратов, повышающих потенцию. Лекарства с тадалафилом — рецептурные, что усугубляло положение производителей этих БАДов.

В отличие от тадалафила, мелатонин и симетикон — безрецептурные препараты, доступные в любой аптеке. Но это не дает права производителям использовать их в составе добавки к пище. Как у любого лекарства, у них есть правила приема, показания и противопоказания. И использовать их лучше по назначению врача.

Ранее «Фонтанка» обсуждала с фармакологом Александром Хаджидисом последствия поправок в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья», по которым врачи могут получить право выписывать рецепты на БАДы.