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Город Бизнес Общество Признание и Влияние Где лучше всего отдыхать за городом? Вот 10 мест — проголосуйте за лучшее

Где лучше всего отдыхать за городом? Вот 10 мест — проголосуйте за лучшее

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3 комментария

Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Загородный отдых года». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Загородный отдых года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая помогает нам решать наши проблемы и задачи, не выходя из дома. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • «Бор 812»

  • Загородный клуб «Давинчи Парк»

  • Загородный клуб «Дача»

  • База отдыха «Лесная сказка»

  • Курорт «Охта Парк»

  • Клуб загородного отдыха «Северный берег»

  • Комплекс отдыха «Семь озер»

  • Центр бронирования «Союз Рантье»

  • Загородный отель View Ga Forest Spa

  • Экоферма Vinity Forest.

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? В каком месте вы отдыхали и какое любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
3
Sonata
1 час
Ресторан "Ели в лесу", Комплекс "Спа ли в сарае"... Тьфу!
lachavoje
28 минут
Это всё для правящих чиновников СПб))) Обычные люди утром берут лыжи в руки, и летят по лыжням вокруг СПб с возвратом домой вечером. Или топают пешком вдоль залива с возвратом вечером домой)
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