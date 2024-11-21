Где лучше всего отдыхать за городом? Вот 10 мест — проголосуйте за лучшее

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Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Загородный отдых года». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Загородный отдых года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая помогает нам решать наши проблемы и задачи, не выходя из дома. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

«Бор 812»

Загородный клуб «Давинчи Парк»

Загородный клуб «Дача»

База отдыха «Лесная сказка»

Курорт «Охта Парк»

Клуб загородного отдыха «Северный берег»

Комплекс отдыха «Семь озер»

Центр бронирования «Союз Рантье»

Загородный отель View Ga Forest Spa

Экоферма Vinity Forest.

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? В каком месте вы отдыхали и какое любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».