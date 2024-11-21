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Происшествия Школьник чуть не утонул в заброшенном депо на Дальневосточном проспекте

Школьник чуть не утонул в заброшенном депо на Дальневосточном проспекте

3 093
23 комментария

Прогулка в заброшенном депо в Невском районе едва не стоила жизни одному из подростков. Об этом 21 ноября рассказал «Фонтанке» участник тех событий.

Инцидент произошел неделей ранее, в субботу днем. Четыре десятиклассника из 268-й школы гуляли в заброшенном депо на Дальневосточном проспекте, когда наткнулись на незнакомца, который в панике звал на помощь. Он рассказал ребятам, что его друг упал в затопленный этаж соседнего здания. Школьники увидели, как подросток тонет.

«Его голова едва выступала над черной водой. Расстояние до поверхности превышало 1,5 метра. Схватили рюкзак, спустили один конец лямок в воду и сами ухватились за другой», — рассказал «Фонтанке» один из десятиклассников.

Скоро на место приехали медики и полицейские. Правоохранители выяснили, что 15-летний мальчик прыгнул в яму, приняв желтые куски пенопласта на поверхности воды за сухой песок. Его друга, который в итоге позвал на помощь, увезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с утоплением в пресной воде и аспирационным синдромом. Полиция проводит проверку.

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Комментарии
23
михаил.ру
2 часа
шикарное детство
Slava_Rossii2
2 часа
А почем не ограничен доступ к этим опасным развалинам? Родителям школьника надо подавать в суд на собственника опасных руин. И почему при таких ценах на землю в городе, там пустующие руины? Если эта земля не нужна собственнику, пусть государство её изымает и отдаёт более заботливым собственникам.
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