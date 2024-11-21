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Образ жизни тест Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10

Вы избранный, если справитесь с этим тестом

3 686
13 комментариев

Хватит списывать чужие ошибки — делайте свои!

Говорят, что всё в мире знать невозможно. Но наша голова способна вместить в себя информацию о миллионах фактов. Готовы проверить свои способности и узнать, насколько глубоки и разнообразны ваши знания? Пройдите наш непростой тест и напишите, на сколько вопросов вы ответили верно.

ТЕСТПройден 1884 раза
Тест на широту кругозора
1 / 10

Начнем с простого для разминки: что может одновременно идти, стоять и висеть?

  • Птицы колибри

  • Часы

  • Обезьяны

  • Самолеты

2 / 10

Что теряют космонавты на орбите?

  • Вес

  • Годы жизни

  • Сознание

  • Связь с родными

3 / 10

Какие животные спят с открытыми глазами?

  • Лошади

  • Рыбы

  • Слоны

  • Волки

4 / 10

Какова продолжительность самого длинного пешего маршрута по суше?

  • 22 387 километров

  • 40 396 километров

  • 4871 километр

  • 10 905 километров

5 / 10

Знаете, какое море самое глубокое?

  • Мраморное

  • Саргассово

  • Карибское

  • Филиппинское

6 / 10

Какой остров больше всех в мире?

  • Мадагаскар

  • Гренландия

  • Борнео

  • Пасхи

7 / 10

Кем по специальности был изобретатель кубика Рубика?

  • Учителем

  • Пилотом

  • Архитектором

  • Поваром

8 / 10

Сколько сердец у осьминога?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Четыре

9 / 10

Какой водой можно быстрее всего погасить пламя?

  • Кипятком

  • Теплой

  • Прохладной

  • Ледяной

10 / 10

Чего боится человек с амаксофобией?

  • Пещер и замкнутых пространств

  • Торговых центров и супермаркетов

  • Автомобилей и вагонов

  • Заблудиться в незнакомом городе

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Комментарии
13
Дядя Бо
55 минут
Как часы могут одновременно идти, стоять и висеть?
Рострелли
42 минуты
8. Первый раз слышу, про боязнь вагонов и автомобилей. Ну и осьминог, чтоб ему...
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