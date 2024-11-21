Трамвай на Садовой дал «хорошего пня» пешеходу. «Зебра» была в трёх метрах

Это происшествие в центре Петербурга утром 21 ноября могло бы стать серьёзным ДТП, но все участники отделались испугом. «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» публикует видео с комментарием: «На Садовой улице трамвай дал хорошего пня пешеходу-нарушителю. Получивший пендаль убежал восвояси».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что инцидент произошёл в 7:15. Пешеход в капюшоне перебегал проезжую часть в зоне пешеходного перехода, в трех метрах от «зебры». При этом для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Трамвай двигался по выделенной полосе в центре дороги на разрешающий для проезда сигнал. Пешеход неожиданно появился перед трамваем из-за попутного грузового автомобиля, остановившегося в заторе справа от трамвайных путей. Водитель трамвая вовремя среагировал, применил все виды тормозов, но передний борт вагона задел сумку, находящуюся в руках у мужчины.

Гражданин сразу покинул место происшествия. Водитель грузовика, судя по видео, спросил вагоновожатого, не нужна ли запись регистратора, и тоже уехал.