В Кингисеппе задержан директор одного из крупнейших племзаводов за события 2022 года

Главу крупного сельскохозяйственного предприятия в Кингисеппе задержали за драку, которая произошла два года назад. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».
43-летнего директора одного из крупнейших производителей молока в России задержали накануне вечером на проспекте Карла Маркса. Он проходит по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, а события, о которых идет речь, произошли еще два года назад.
Предположительно, 1 августа 2022 года на улице Победы в деревне Большая Пустомержа у директора произошел конфликт с 36-летним оппонентом. В итоге последнего увезли в больницу с переломами костей черепа, скул и проблемами с глазом. Его состояние оценивалось как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено месяц назад. Подозреваемого доставили в отдел полиции.
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