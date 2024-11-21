В Кингисеппе задержан директор одного из крупнейших племзаводов за события 2022 года

Главу крупного сельскохозяйственного предприятия в Кингисеппе задержали за драку, которая произошла два года назад. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

43-летнего директора одного из крупнейших производителей молока в России задержали накануне вечером на проспекте Карла Маркса. Он проходит по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, а события, о которых идет речь, произошли еще два года назад.