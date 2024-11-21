Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Дом Радио
Тысяча задач для поезда ВСМ
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Бизнес Происшествия В Кингисеппе задержан директор одного из крупнейших племзаводов за события 2022 года

В Кингисеппе задержан директор одного из крупнейших племзаводов за события 2022 года

1 907
3 комментария

Главу крупного сельскохозяйственного предприятия в Кингисеппе задержали за драку, которая произошла два года назад. Об этом 21 ноября стало известно «Фонтанке».

43-летнего директора одного из крупнейших производителей молока в России задержали накануне вечером на проспекте Карла Маркса. Он проходит по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, а события, о которых идет речь, произошли еще два года назад.

Предположительно, 1 августа 2022 года на улице Победы в деревне Большая Пустомержа у директора произошел конфликт с 36-летним оппонентом. В итоге последнего увезли в больницу с переломами костей черепа, скул и проблемами с глазом. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено месяц назад. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
264044681
39 минут
Так во всём виноват директор племзавода, а не господин ПЖ😱
Отец Родной
7 минут
Племзавод на 146 млн человек? А что хозяин завода делал в Кингисеппе?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
ТОП 5
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00