Три гендиректора услышали приговоры за хищение при выполнении госзаказов для Минобороны

Три генеральных директора коммерческих фирм получили приговоры за хищение более 300 миллионов рублей при выполнении госзаказов Министерства обороны РФ. Вячеслав Шустов, Сергей Белов и Константин Савостьянов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 21 ноября сообщает Следственный комитет России.

Следствие считает, что с 2018 года по 2021-й трое директоров во время исполнения многомиллионных госконтрактов по поставке продукции для Минобороны завышали стоимость и совершали подлог документов. Таким образом удалось похитить большее 300 миллионов рублей.

«Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет, а Шустов и Белов — на 6 лет каждый», — уточнили в пресс-службе ведомства. Все трое отправятся в исправительную колонию общего режима.