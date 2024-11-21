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Происшествия Три гендиректора услышали приговоры за хищение при выполнении госзаказов для Минобороны

Три гендиректора услышали приговоры за хищение при выполнении госзаказов для Минобороны

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15 комментариев

Три генеральных директора коммерческих фирм получили приговоры за хищение более 300 миллионов рублей при выполнении госзаказов Министерства обороны РФ. Вячеслав Шустов, Сергей Белов и Константин Савостьянов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 21 ноября сообщает Следственный комитет России.

Следствие считает, что с 2018 года по 2021-й трое директоров во время исполнения многомиллионных госконтрактов по поставке продукции для Минобороны завышали стоимость и совершали подлог документов. Таким образом удалось похитить большее 300 миллионов рублей.

«Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет, а Шустов и Белов — на 6 лет каждый», — уточнили в пресс-службе ведомства. Все трое отправятся в исправительную колонию общего режима.

Деньги, недвижимость и автомобили, арестованные у директоров, пойдут в доход государства. Общая сумма — больше 50 миллионов рублей.

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Хищение Суд Госзаказ Контракт с Минобороны
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Комментарии
16
Cashmare
1 час
стырили 300, конфисковали 50, норм профит
282534497
12 минут
Дебильные заголовки - какой-то уже отдельный жанр. Услышали они... Это были какие-то голоса в голове?
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