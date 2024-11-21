В Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved, ранее принадлежавший Bridgestone

Завод шин Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) после длительного простоя перезапустил производство, 21 ноября сообщает пресс-служба предприятия. Первой в производство пойдет новая модель летних шин под брендом Cordiant, а уже в 2025 году ассортимент расширится за счет моделей премиального бренда Gislaved. Производство зимних шин начнется в 1 полугодии следующего года. Планируется, что в 2025 году будет выпущено 1,2 млн шин.

Японский производитель шин Bridgestone приостановил деятельность в РФ в марте 2022 года и вскоре объявил о намерении его продать, пишет РБК . В декабре 2023 года завод приобрела группа S8 Capital, актив вошел в шинный кластер под управлением холдинга «Кордиант». В июле 2024-го предприятие переименовали в Gislaved по наименованию премиального бренда шин, который является частью продуктового ассортимента холдинга. Тогда же на базе предприятия было организовано подразделение Научно-технического центра «Интайр», которое занялось адаптацией рецептуры, испытаниями опытных образцов и разработкой новых моделей.

— Несмотря на большой объем подготовительных работ по разным направлениям, который потребовалось провести для возобновления производства после длительного простоя и в уже совершенно иных условиях, удалось перезапустить производство менее чем за год, — пояснили «Фонтанке» на заводе.

Производственная мощность завода в Ульяновске рассчитана на 2,4 млн шин в год, холдинга «Кордиант» — до 15 млн шин в год. В его составе пять производственных площадок: шинные заводы заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле и предприятия, выкупленные у иностранных собственников (бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске).