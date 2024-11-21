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Бизнес В Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved, ранее принадлежавший Bridgestone

В Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved, ранее принадлежавший Bridgestone

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13 комментариев

Завод шин Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) после длительного простоя перезапустил производство, 21 ноября сообщает пресс-служба предприятия. Первой в производство пойдет новая модель летних шин под брендом Cordiant, а уже в 2025 году ассортимент расширится за счет моделей премиального бренда Gislaved. Производство зимних шин начнется в 1 полугодии следующего года. Планируется, что в 2025 году будет выпущено 1,2 млн шин.

Японский производитель шин Bridgestone приостановил деятельность в РФ в марте 2022 года и вскоре объявил о намерении его продать, пишет РБК. В декабре 2023 года завод приобрела группа S8 Capital, актив вошел в шинный кластер под управлением холдинга «Кордиант». В июле 2024-го предприятие переименовали в Gislaved по наименованию премиального бренда шин, который является частью продуктового ассортимента холдинга. Тогда же на базе предприятия было организовано подразделение Научно-технического центра «Интайр», которое занялось адаптацией рецептуры, испытаниями опытных образцов и разработкой новых моделей.

— Несмотря на большой объем подготовительных работ по разным направлениям, который потребовалось провести для возобновления производства после длительного простоя и в уже совершенно иных условиях, удалось перезапустить производство менее чем за год, — пояснили «Фонтанке» на заводе.

Производственная мощность завода в Ульяновске рассчитана на 2,4 млн шин в год, холдинга «Кордиант» — до 15 млн шин в год. В его составе пять производственных площадок: шинные заводы заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле и предприятия, выкупленные у иностранных собственников (бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске).

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Комментарии
13
BobCat2
49 минут
Ранее бренд Gislaved запускали как эконом-линейку шин. Если он вдруг стал премиальным, то я даже боюсь представить качество Кордианта...
ДЕД
54 минуты
Завод шин Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) после длительного простоя перезапустил производство... Я вот не пойму, целые заводы достались и то не могут работу наладить. А крику было у ваты - теперя самиии будяяя... Тьфу🥱
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